Jammu Kashmir: कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- आतंकियों ने बदली रणनीति, इन्हें पकड़कर समझना होगा तरीका

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अब घाटी में आतंकियों की हरकत को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है।

कश्मीर के मौजूदा हालात पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पुलिस और एजेंसियों को समझना होगा कि लोगों की हत्याएं किस तरीके से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है, ऐसे में इनके काम के तरीके को समझना बहुत जरूरी है।

During past 30 yrs, militants adopted different tactics of militancy & killing people...Unless Police & agencies catch hold of 1-2 people to know modus operandi, so that security forces can find a solution..It should be done soon: Congress' GN Azad on current situation in Kashmir pic.twitter.com/g2wg2G5rQz