3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर की इस जगह पर्यटकों के लिए लगा ‘बैन’, 2 महीने नहीं होगी एंट्री, जानिए वजह

Outdoor Activities Banned in Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कोकेरनाग सब-डिवीजन में सुरक्षा कारणों से मार्गन टॉप, चौहर नाग और सिंथन टॉप क्षेत्रों में ट्रेकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और अन्य आउटडोर गतिविधियों पर दो महीने का तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के आधार पर जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Devika Chatraj

Jan 03, 2026

जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में 2 महीने का प्रतिबंध (File Photo)

Tourist Restrictions in Kashmir: सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर के कोकेरनाग सब-डिवीजन में ट्रेकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और अन्य आउटडोर गतिविधियों पर दो महीने का तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश मार्गन टॉप, चौहर नाग और सिंथन टॉप क्षेत्रों पर लागू होगा।

SDM का आदेश

कोकेरनाग सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया है। आदेश में कहा गया है कि इन ऊंचाई वाले और जंगली इलाकों में सुरक्षा कमजोरियां पाई गई हैं। हाल की घटनाओं में रात के समय पुलिस नाके या चेकपॉइंट्स को पार करने की कोशिशें सामने आई हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

प्रतिबंध का दायरा

एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दो महीने का प्रतिबंध लगाया है। आदेश में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में अनियंत्रित आवाजाही, ट्रेकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पर्यटन पर असर

मार्गन टॉप, चौहर नाग और सिंथन टॉप साहसिक पर्यटन और ऑफबीट ट्रेकिंग के लिए लोकप्रिय हैं। विशेषकर सिंथन टॉप, पिछले साल गुलमार्ग और सोनमार्ग में कम बर्फबारी के बाद सर्दियों के पर्यटन के लिए उभरा था। स्थानीय पर्यटन उद्योग का कहना है कि ऐसे प्रतिबंध सर्दियों के पर्यटन सीजन पर असर डाल सकते हैं।

सुरक्षा और गाइडलाइन

यह प्रतिबंध उत्तर कश्मीर के टंगमार्ग में हाल ही में जारी ट्रेकिंग सुरक्षा सलाह के कुछ ही दिनों बाद आया है। सुरक्षा बलों द्वारा ऊपरी इलाकों और घने जंगलों में उग्रवादियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो। इस बीच, पर्यटन विभाग गुलमार्ग में गाइड लाइसेंसधारकों का सत्यापन कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / National News / जम्मू कश्मीर की इस जगह पर्यटकों के लिए लगा ‘बैन’, 2 महीने नहीं होगी एंट्री, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.