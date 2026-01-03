जम्मू कश्मीर की इस जगह पर्यटकों के लिए लगा ‘बैन’, 2 महीने नहीं होगी एंट्री, जानिए वजह

जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में 2 महीने का प्रतिबंध (File Photo)
Tourist Restrictions in Kashmir: सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर के कोकेरनाग सब-डिवीजन में ट्रेकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और अन्य आउटडोर गतिविधियों पर दो महीने का तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश मार्गन टॉप, चौहर नाग और सिंथन टॉप क्षेत्रों पर लागू होगा।
कोकेरनाग सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया है। आदेश में कहा गया है कि इन ऊंचाई वाले और जंगली इलाकों में सुरक्षा कमजोरियां पाई गई हैं। हाल की घटनाओं में रात के समय पुलिस नाके या चेकपॉइंट्स को पार करने की कोशिशें सामने आई हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।
एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दो महीने का प्रतिबंध लगाया है। आदेश में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में अनियंत्रित आवाजाही, ट्रेकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मार्गन टॉप, चौहर नाग और सिंथन टॉप साहसिक पर्यटन और ऑफबीट ट्रेकिंग के लिए लोकप्रिय हैं। विशेषकर सिंथन टॉप, पिछले साल गुलमार्ग और सोनमार्ग में कम बर्फबारी के बाद सर्दियों के पर्यटन के लिए उभरा था। स्थानीय पर्यटन उद्योग का कहना है कि ऐसे प्रतिबंध सर्दियों के पर्यटन सीजन पर असर डाल सकते हैं।
यह प्रतिबंध उत्तर कश्मीर के टंगमार्ग में हाल ही में जारी ट्रेकिंग सुरक्षा सलाह के कुछ ही दिनों बाद आया है। सुरक्षा बलों द्वारा ऊपरी इलाकों और घने जंगलों में उग्रवादियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो। इस बीच, पर्यटन विभाग गुलमार्ग में गाइड लाइसेंसधारकों का सत्यापन कर रहा है।
