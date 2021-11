पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को फिर किया नजरबंद, शोपियां जाने की थी योजना, पुलिस ने बंद किए घर के मेन गेट

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी( PDP ) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) की सोमवार को शोपियां जिले जाने की योजना थीं।

इससे पहले ही पुलिस ने उनके घर के मेन गेट को बंद कर दिया है। महबूबा की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके, इसके लिए बाकायदा से मेन गेट के साथ ही बीपी वाहन भी तैनात कर दिया गया है।

No action taken against an ex BJP MLA who calls for genocide of Kashmiris & to skin them alive. But J&K students are charged with sedition for merely cheering the winning team. India is surely the mother of all democracies. @JmuKmrPolice @OfficeOfLGJandK https://t.co/71BoNvixni