Jammu Kashmir: घाटी में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में मार गिराए इतने आतंकी, हिजबुल कमांडर भी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में कुलगाम (Kulgam) जिले के चावलगाम क्षेत्र में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ (Encounter) में सुरक्षाबलों ने हिज्बुल मुजाहिदीन (Hizbul Mujahideen) के दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। कश्मीर जोन की पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जवानों ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि, इसे आतंकी फिदायीन हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।

133 terrorists including many top commanders have been neutralised this year: IGP Kashmir Vijay Kumar on anti-terror operations pic.twitter.com/k1dVJYyBW3