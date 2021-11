Jammu Kashmir: कुलगाम के चवलगाम इलाके में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में सुरक्षाबल लगातार आतंकियों के सफाए में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ चवलगाम इलाके में हो रही है जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है।

कश्मीर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऑपरेशन फिलहाल जारी है। इलाके में दो तीन और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

J&K: An encounter begins at Chawalgam area of Kulgam. Details awaited.