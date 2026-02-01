जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कुख्यात अपराधी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा भेजा गया जेल

इससे पहले शुक्रवार को जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। आर.एस. पुरा पुलिस स्टेशन की टीम ने कोटली गला बाना इलाके में ईंट भट्ठे के पास से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित (बैन) टैबलेट/कैप्सूल के साथ 11.60 लाख रुपए नकद बरामद किए। यह कार्रवाई 5 फरवरी 2026 को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान हुई।