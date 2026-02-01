7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कुख्यात अपराधी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा भेजा गया जेल

Jammu News: जम्मू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिश्नाह क्षेत्र के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर उसे भद्रवाह जेल में भेज दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 07, 2026

Jammu Police PSA Action Notorious Criminal

बिश्नाह का दुर्दांत अपराधी पीएसए के तहत गिरफ्तार (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Jammu Police PSA Action Notorious Criminal: जम्मू पुलिस ने अपराध पर नकेल कसते हुए बिश्नाह इलाके के कुख्यात बदमाश बलदेव राज को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार कर भद्रवाह जेल भेज दिया है। लंबे समय से लोगों में दहशत फैलाने वाले इस अपराधी को जिला मजिस्ट्रेट के औपचारिक आदेश के बाद हिरासत में लिया गया, जिससे इलाके में अब शांति का माहौल है।

बलदेव राज कई एफआईआर दर्ज

जम्मू जिले में इस अपराधी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वह हर बार अदालत से जमानत लेकर बाहर आ जाता था, इसलिए उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को रोकना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उसके खिलाफ सख्त क़दम उठाते हुए Public Safety Act (PSA) लगाने की सिफारिश की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद उसके खिलाफ पीएसए वारंट जारी कर दिया।

इसके बाद बिश्नाह थाना पुलिस ने एसएचओ के नेतृत्व में, एसडीपीओ आरएसपुरा और एसपी मुख्यालय जम्मू की निगरानी में एक टीम बनाकर उसे गिरफ्तार किया।

स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए जम्मू पुलिस की इस कार्रवाई की खूब सराहना की है। जम्मू पुलिस का कहना है कि वे लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और नशा तस्करी व संगठित अपराध जैसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।

इलाके का ड्रग पेडलर गिरफ्तार

इससे पहले शुक्रवार को जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। आर.एस. पुरा पुलिस स्टेशन की टीम ने कोटली गला बाना इलाके में ईंट भट्ठे के पास से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित (बैन) टैबलेट/कैप्सूल के साथ 11.60 लाख रुपए नकद बरामद किए। यह कार्रवाई 5 फरवरी 2026 को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान हुई।

ये भी पढ़ें

‘हर इंच वापिस लेंगे…’, CM सरमा का बड़ा एक्शन, 912 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर, दहशत में अवैध कब्जाधारी
राष्ट्रीय
Major action CM Sarma's bulldozer runs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

07 Feb 2026 11:22 pm

Hindi News / National News / जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कुख्यात अपराधी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा भेजा गया जेल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.