14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मीडिया समाज और जनमत के बीच सेतु: बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ‘जन के मन तक’ लोकतंत्र में मीडिया और जनमत के बीच सेतु बनती है। पुस्तक में गुलाब कोठारी की विभिन्न चुनावी यात्राओं और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों का संकलन शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 14, 2026

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज और जनमत के बीच सेतु का कार्य करता है। ‘जन के मन तक’ जैसी पुस्तकें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री बनती हैं। बिरला ने यह बात पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन की पुस्तक ‘जन के मन तक’ की पहली प्रति प्राप्त करने के बाद कही। यह पुस्तक पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की विभिन्न चुनावी यात्राओं, जनसंवादों और जमीनी अनुभवों का संकलन है।

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 12 राज्यों का दौरा

पुस्तक की प्रति सौंपते हुए जैन ने बताया कि ‘जन के मन तक’ में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोठारी के 12 राज्यों के दौरे तथा 2023 में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान की गई यात्राओं का विस्तृत दस्तावेज शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल चुनावी रिपोर्टिंग का संकलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नब्ज को समझने का एक गंभीर प्रयास है। इसमें गांव-ढाणी से लेकर शहरों तक मतदाताओं की अपेक्षाओं, प्रमुख मुद्दों और बदलते राजनीतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कई मुद्दों से जुड़ी पुस्तक

पुस्तक में विभिन्न राज्यों के चुनावी दौरों के दौरान सामने आए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण भी शामिल है। इसमें यह दर्शाया गया है कि समय के साथ मतदाताओं की प्राथमिकताएं किस प्रकार बदली हैं और स्थानीय मुद्दे किस तरह राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ओम बिरला

Published on:

14 Feb 2026 10:48 am

Hindi News / National News / मीडिया समाज और जनमत के बीच सेतु: बिरला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.