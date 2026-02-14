मीडिया समाज और जनमत के बीच सेतु: बिरला

पुस्तक की प्रति सौंपते हुए जैन ने बताया कि ‘जन के मन तक’ में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोठारी के 12 राज्यों के दौरे तथा 2023 में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान की गई यात्राओं का विस्तृत दस्तावेज शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल चुनावी रिपोर्टिंग का संकलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नब्ज को समझने का एक गंभीर प्रयास है। इसमें गांव-ढाणी से लेकर शहरों तक मतदाताओं की अपेक्षाओं, प्रमुख मुद्दों और बदलते राजनीतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।