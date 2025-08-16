Bank Holiday: जन्माष्टमी पर नहीं है बैंक की छुट्टी! जानें कहां खुलेंगे और कहां बंद रहेंगे बैंक?

Janmashtami Bank Holiday: आज देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami 2025) बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आज बैंकों में छुट्टी है या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर (Holiday Calendar) के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन (16 अगस्त 2025) कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ राज्यों में बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के कारण पूरे देश में बैंक बंद थे, और 17 अगस्त को रविवार होने के कारण भी सभी बैंक बंद रहेंगे।