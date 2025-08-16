Patrika LogoSwitch to English

Bank Holiday: जन्माष्टमी पर नहीं है बैंक की छुट्टी! जानें कहां खुलेंगे और कहां बंद रहेंगे बैंक?

August 2025 Bank Holiday: जन्माष्टमी के दिन (16 अगस्त 2025) कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ राज्यों में बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे।

भारत

Devika Chatraj

Aug 16, 2025

Bank Holiday
जन्माष्टमी पर खुले रहेंगे बंद (File Photo)

Janmashtami Bank Holiday: आज देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami 2025) बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आज बैंकों में छुट्टी है या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर (Holiday Calendar) के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन (16 अगस्त 2025) कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ राज्यों में बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के कारण पूरे देश में बैंक बंद थे, और 17 अगस्त को रविवार होने के कारण भी सभी बैंक बंद रहेंगे।

कहां बंद रहेंगे बैंक?

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी पर इन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

  • गुजरात
  • मध्य प्रदेश
  • बिहार
  • झारखंड
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • राजस्थान
  • सिक्किम
  • तेलंगाना
  • तमिलनाडु
  • आंध्र प्रदेश
  • मेघालय
  • मिजोरम
  • जम्मू
  • श्रीनगर
  • चंडीगढ़

इन राज्यों में सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, जिसके कारण चेक जमा करना, नकद निकासी, या पासबुक अपडेट जैसे कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

कहां खुलेंगे बैंक?

जन्माष्टमी के दिन इन राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे इन राज्यों में जन्माष्टमी के लिए कोई आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

  • दिल्ली
  • मुंबई (महाराष्ट्र)
  • कर्नाटक
  • केरल
  • नागालैंड
  • पश्चिम बंगाल
  • गोवा
  • हिमाचल प्रदेश
  • ओडिशा
  • असम
  • त्रिपुरा
  • मणिपुर
  • अरुणाचल प्रदेश

इन राज्यों में ग्राहक सामान्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

डिजिटल सेवाएं रहेंगी उपलब्ध

भले ही कुछ राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहें, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, और ATM सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक इन सेवाओं के माध्यम से फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, और बैलेंस चेक जैसे कार्य कर सकते हैं। हालांकि, चेक प्रोसेसिंग या डिमांड ड्राफ्ट जैसे लेनदेन छुट्टी के दिन संभव नहीं होंगे।

अगस्त 2025 में बैंक की छुट्टियां

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, अगस्त 2025 के आगामी दिनों में इतनी छुट्टियां है।

  • 19 अगस्त: त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के जन्मदिन के कारण अगरतला में बैंक बंद।
  • 25 अगस्त: असम में श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण गुवाहाटी में बैंक बंद।
  • 27 अगस्त: गणेश चतुर्थी के कारण मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, पणजी, हैदराबाद, और अहमदाबाद में बैंक बंद।
  • 28 अगस्त: ओडिशा में नुआखाई और गोवा में गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) के कारण बैंक बंद।

