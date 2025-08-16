Janmashtami 2025: प्रेम मंदिर से लेकर उडुपी श्री कृष्ण मठ…देश में कहां-कहां हैं भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर

Janmashtami 2025: देशभर में आज जनमाष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन भक्त पूरा दिन व्रत रखते हैं और रात को भगवान कृष्ण की आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। शनिवार को वृंदावन और मथुरा सहित पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग दिख रही है। वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है और यहां की जन्माष्टमी बहुत ही खास होती है। देश में श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र हैं, जहां उनकी लीलाओं और कथाओं का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। आइए जानते है भगवान श्रीकृष्ण के कौन-कौन से भव्य मंदिर है…