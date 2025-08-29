जावेद अख़्तर को लेकर बंगाल के मुसलमानों में विरोध क्यों ? कोलकाता मुशायरे पर मचा बवाल,मुश्किल में ममता

Javed Akhtar Controversy: इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शायर व गीतकार जावेद अख़्तर के एक वीडियो में किए गए कमेंट (Javed Akhtar Controversy) से बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। इस विषय पर सोशल मीडिया पर तो बहुत बवाल मचा हुआ है। धर्म, समाज, भाषा, राजनीति, पुलिस, प्रशासन और सरकार सभी तनाव में हैं। मामला यह है कि जावेद अख़्तर पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी (West Bengal Urdu Academy ) की ओर से 1 सितंबर को आयोज्य अखिल भारतीय मुशायरे की सदारत करेंगे। इस कार्यक्रम में जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) को सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। इन दिनों मामला यह गर्माया हुआ है कि कुछ लोग जावेद अख़्तर के एक विवादित बयान के कारण उन्हें कार्यक्रम अध्यक्ष बनाने का न केवल विरोध प्रदर्शन कर आपत्ति जता रहे हैं, बल्कि यह फैसला करने पर ममता बनर्जी (Mamta Benergi) सरकार को कठघरे में खड़ा भी कर रहे हैं। जमीअत उलेमा-ए-हिंद (jamiat ulema-e-hind )कोलकाता इकाई के महासचिव िज़ल्लुर रहमान आरिफ़ ने अकादमी उपाघ्यक्ष नदीमुल हक़ (Nadimul Haq) को पत्र लिखा है। ध्यान रहे कि जावेद अख़्तर कम्युनिस्ट विचारक हैं हैं। उनका एक वीडियो के कारण विरोध किया जा रहा है। जावेद अख़्तर ने इस वीडियो में अल्लाह पर कमेंट किया है। कोलकाता में अकादमी ने इस ईवेंट के जगह-जगह बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं, गुस्साए लोग जावेद अख़्तर के ये पोस्टर जावेद फाड़ रहे हैं