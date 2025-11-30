मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर फायर हुए जदयू नेता, कहा- जो आंख उठाएगा, उसका…

जदयू प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "आज 'मन की बात' कार्यक्रम का 128वां एपिसोड है। कार्यक्रम में देश के अंदर मूलभूत मुद्दे, सफलाओं की कहानी, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित और उनके साथ संवाद करना, आम लोगों की समस्याओं को लेकर उनके निराकरण पर संवाद करना, यह प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट कार्यशैली है।" उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोगों को 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर विचार करना चाहिए और देश के भविष्य की रूपरेखा में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए।