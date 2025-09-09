Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आशिक बना हत्यारा: प्रेमी ने दूसरे से अफेयर के शक पर प्रेमिका और उसकी सहेली को उतारा मौत के घाट

झारखंड में सनकी आशिक ने प्रेमिका और उसकी सहेली की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है।

गिरिडीह

Ashib Khan

Sep 09, 2025

प्रेमी ने प्रेमिका और सहेली को उतारा मौत के घाट (File Photo)

झारखंड के गिरिडीह जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सनकी आशिक ने प्रेमिका और उसकी सहेली को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी की पहचान श्रीकांत चौधरी के रूप में हुई है। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि प्रेमी को अपनी प्रेमिका पर किसी और से अफेयर का शक था। इसके बाद युवक ने प्रेमिका को मिलने के लिए जंगल में बुलाया। लेकिन प्रेमिका अपनी सहेली के साथ जंगल में गई थी। श्रीकांत ने पहले अपनी प्रेमिका का गला दबाकर हत्या की, इसके बाद इस पूरी घटना की गवाह बनी सहेली को भी मौत के घाट उतार दिया। 

ये भी पढ़ें

‘UP से निकल गया हूं और झारखंड पहुंचकर…’, हेमंत सोरेन के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी
राष्ट्रीय
image

मामले का हुआ खुलासा

दरअसल, शुक्रवार को दोनों युवतियों के लापता होने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाद में परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी। जांच में पुलिस का शक श्रीकांत चौधरी पर गया, इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में श्रीकांत ने घटना को लेकर पूरा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि दोनों युवतियों की हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया है। 

जंगल में लेकर गई पुलिस

इसके बाद पुलिस आरोपी श्रीकांत को जंगल में लेकर गई। पुलिस ने जंगल से दोनों युवतियो के शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। 

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस आरोपी श्रीकांत से गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है, जिससे इस वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 

ये भी पढ़ें

4 साल से लिव इन में रह रही थी पत्नी, लवर ने पति को उतार दिया मौत के घाट, कांड के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को भगाया
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 03:59 pm

Published on:

09 Sept 2025 03:58 pm

Hindi News / National News / आशिक बना हत्यारा: प्रेमी ने दूसरे से अफेयर के शक पर प्रेमिका और उसकी सहेली को उतारा मौत के घाट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.