आशिक बना हत्यारा: प्रेमी ने दूसरे से अफेयर के शक पर प्रेमिका और उसकी सहेली को उतारा मौत के घाट

झारखंड के गिरिडीह जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सनकी आशिक ने प्रेमिका और उसकी सहेली को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी की पहचान श्रीकांत चौधरी के रूप में हुई है।
बता दें कि प्रेमी को अपनी प्रेमिका पर किसी और से अफेयर का शक था। इसके बाद युवक ने प्रेमिका को मिलने के लिए जंगल में बुलाया। लेकिन प्रेमिका अपनी सहेली के साथ जंगल में गई थी। श्रीकांत ने पहले अपनी प्रेमिका का गला दबाकर हत्या की, इसके बाद इस पूरी घटना की गवाह बनी सहेली को भी मौत के घाट उतार दिया।
दरअसल, शुक्रवार को दोनों युवतियों के लापता होने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाद में परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी। जांच में पुलिस का शक श्रीकांत चौधरी पर गया, इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में श्रीकांत ने घटना को लेकर पूरा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि दोनों युवतियों की हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया है।
इसके बाद पुलिस आरोपी श्रीकांत को जंगल में लेकर गई। पुलिस ने जंगल से दोनों युवतियो के शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
फिलहाल पुलिस आरोपी श्रीकांत से गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है, जिससे इस वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।