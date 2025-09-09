आशिक बना हत्यारा: प्रेमी ने दूसरे से अफेयर के शक पर प्रेमिका और उसकी सहेली को उतारा मौत के घाट

झारखंड के गिरिडीह जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सनकी आशिक ने प्रेमिका और उसकी सहेली को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी की पहचान श्रीकांत चौधरी के रूप में हुई है।