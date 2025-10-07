Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिन ब्याही मां बनी नाबालिग बेटी, पिता ने पहले प्रेमी को भेजा जेल फिर नवजात समेत बेटी को उतारा मौत के घाट

नाबालिग बिन ब्याही बेटी के मां बनने से नाराज पिता ने बेटी और उसके नवजात को जान से मार कर नदी किनारे गाड़ दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर शवों को बरामद कर लिया।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 07, 2025

Jharkhand Crime

झारखंड क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

झारखंड के गढ़वा जिले में एक दिल दहलाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां मेराल थाना क्षेत्र के औरैया गांव में एक कलयुगी पिता ने गुस्से में अपनी बिन ब्याही नाबालिग बेटी और उसके नवजात बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उन दोनों के शव को नदी के पास गाड़ दिया। घटना की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और मृतकों के शवों को निकाल कर पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया।

बेटी के प्रेमी को पहले ही भिजवाया जेल

आरोपी की पहचान औरैया गांव निवासी अनिल चौधरी के रूप में की है। सूत्रों के अनुसार, अनिल की नाबालिग बेटी ने 2 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद बदनामी के डर से पिता ने बेटी और उसके नवजात को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके पहले ही अनिल ने अपनी बेटी के प्रेमी को भी उससे दूर कर दिया था। उसने उस पर बहला फुसलाकर बेटी का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया और बेटी से भी इस बात की गवाही दिला कर उसे जेल भिजवा दिया।

2 अक्टूबर को बेटी ने दिया जन्म 3 अक्टूबर को हुई मौत

बच्चे के जन्म के अगले ही दिन 3 अक्टूबर को अनिल ने बेरहमी से अपनी बेटी और उसके एक दिन के मासूम नवजात को पहले मौत के घाट उतारा और फिर दोनों के शव को औरैया नदी के किनारे दफना दिया। बेटी का प्रेमी कुछ समय पहले ही जेल से छूट कर आया था और उसे इस बात की जानकारी मिली थी कि अनिल उसके बच्चे की हत्या की साजिश रच रहा है। यह पता चलते ही प्रेमी ने मेराल थाना को इस संबंध में पत्र लिख कर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया।

आरोपी पिता को पुलिस ने लिया हिरासत में

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी टीम के साथ अनिल के घर पहुंचा वहां उसकी बेटी और नवजात के न मिलने पर उन्होंने पूछताछ की और अनिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार किया और उससे मिली जानकारी के आधार पर नदी किनारे खुदाई कर लड़की और उसके नवजात बच्चे के शव को निकाला गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट मेराल अंचलधिकारी यशवंत नायक भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Oct 2025 04:21 pm

Published on:

07 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / National News / बिन ब्याही मां बनी नाबालिग बेटी, पिता ने पहले प्रेमी को भेजा जेल फिर नवजात समेत बेटी को उतारा मौत के घाट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Elections : 10000 रुपये का ‘चुनावी च्युंइगम’! क्या राज्य की इकोनॉमी में है इसकी भरपाई का दमखम?

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

School Holiday: इस राज्य में अगले ​तीन दिनों के लिए सभी स्कूल बंद, जानें वजह

School Closed News
राष्ट्रीय

हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी ADGP ने गोली मारकर की आत्महत्या

राष्ट्रीय

असम BJP की पोस्ट की गई वीडियो को लेकर SC ने भेजा नोटिस, मुस्लिमों की छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.