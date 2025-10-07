बिन ब्याही मां बनी नाबालिग बेटी, पिता ने पहले प्रेमी को भेजा जेल फिर नवजात समेत बेटी को उतारा मौत के घाट

बच्चे के जन्म के अगले ही दिन 3 अक्टूबर को अनिल ने बेरहमी से अपनी बेटी और उसके एक दिन के मासूम नवजात को पहले मौत के घाट उतारा और फिर दोनों के शव को औरैया नदी के किनारे दफना दिया। बेटी का प्रेमी कुछ समय पहले ही जेल से छूट कर आया था और उसे इस बात की जानकारी मिली थी कि अनिल उसके बच्चे की हत्या की साजिश रच रहा है। यह पता चलते ही प्रेमी ने मेराल थाना को इस संबंध में पत्र लिख कर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया।