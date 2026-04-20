उपहार (Gift Deed) या वसीयत (Will):’बदलाव का अधिकार’ बनाम ‘अंतिम फैसला’, कब क्या करें!

उपहार विलेख एक 'तत्काल और स्थायी' कदम है। एक बार उपहार दे दिया, तो वह पत्थर की लकीर बन जाता है।

बदलाव असंभव: एक बार गिफ्ट डीड पंजीकृत (Registered) हो गई और सामने वाले ने उसे स्वीकार कर लिया, तो आप उसे सामान्यतः वापस (Cancel) नहीं ले सकते। आप चाहकर भी अपना मन नहीं बदल सकते।

स्वामित्व का अंत: गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करते ही आप उस संपत्ति के मालिक नहीं रहते। अधिकार तत्काल दूसरे के पास चला जाता है।

विवाद से मुक्ति: चूंकि यह आपके जीवित रहते ही पूरा हो जाता है, इसलिए आपकी मृत्यु के बाद इसमें विवाद या कोर्ट-कचहरी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है।