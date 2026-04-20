20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनावी राज्यों में भाजपा ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट? बढ़त में कांग्रेस, यहां देखें पूरा आंकड़ा

भाजपा असम में महज 6.7% महिलाओं को टिकट देकर उजागर कर रही है कि नारी शक्ति उसके लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा है, हकीकत में सबसे पीछे। जबकि कांग्रेस, तृणमूल और वामपंथी पार्टियां कई राज्यों में महिलाओं को ज्यादा टिकट देकर आगे रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Apr 20, 2026

विधानसभा चुनावों में महिला भागीदारी

विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी फाइल फोटो-पत्रिका

Women's Participation in Assembly Elections: विधानसभा चुनावों में महिला भागीदारी बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ सालों से चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण बिल लाने वाली भाजपा असम-केरल में महिलाओं को सबसे कम टिकट दे रही है, जबकि कांग्रेस कई जगह आगे है। संसद में आरक्षण कानून पास होने के बाद उम्मीद थी कि दल ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बदलाव बहुत सीमित है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में महिला उम्मीदवारों में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी हुई है, कुछ जगहों पर गिरावट भी आई है। ज्यादातर पार्टियां 20% से ज्यादा टिकट देने में नाकाम रहीं, जिससे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं।

जानिए किस पार्टी ने महिलाओं को कितनी सीटें दीं

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या 7 से बढ़ाकर 35 कर दी है। साल 2021 में कांग्रेस सिर्फ 92 सीटों पर लड़ी थी लेकिन इस बार सभी 294 सीटों पर उतर रही है। इससे महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 7.6 से बढ़कर 11.9% हो गया। TMC ने संख्या लगभग बरकरार रखी। साल 2021 में 290 सीटों में से 48 महिलाएं थीं जो इस बार 291 में से 52 हो गईं। 16.55% से बढ़कर 17.86% पहुंचा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 38 से घटाकर 33 महिला उम्मीदवार उतारे।

दक्षिण राज्यों में महिलाओं की भागीदारी सीमित

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और विपक्षी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) दोनों ने 19-19 महिला उम्मीदवार उतारे। DMK ने पिछले चुनाव से 6 ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जबकि AIADMK ने लगभग बरकरार रखा। दोनों पार्टियों में महिला उम्मीदवारों का शेयर 11% है। केरल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पिछले चुनाव से कम महिलाएं उतारीं। वामपंथी पार्टियां CPI-M और CPI ने मामूली बढ़ोतरी की। CPI-M का महिला शेयर 14.7% से बढ़कर 15.6% हो गया लेकिन कांग्रेस का 10.8% से घटकर 9.9% रह गया।

असम में कांग्रेस आगे, भाजपा सबसे पीछे

असम में कांग्रेस ने 9 से बढ़ाकर 13 महिलाओं को टिकट दिया। इससे महिला उम्मीदवारों का शेयर 13.3% पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी ने 7 से घटाकर 6 महिलाएं उतारीं और शेयर 6.7% रहा। पुदुचेरी में भी अधिकांश पार्टियों ने सिर्फ छोटे बदलाव किए। कुल मिलाकर पांच मामलों में पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों की संख्या घटाई।

आरक्षण कानून, जमीनी असर कमजोर

2023 में महिला आरक्षण कानून पास होने के बाद हुए विधानसभा चुनावों का विश्लेषण बताता है कि इसका असर बहुत कम पड़ा। सिर्फ छह मौकों पर पार्टियों ने 20% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सिक्किम 2024 में 33.3%, अखिल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) ने झारखंड में 30% और ओडिशा में बीजू जनता दल (BJD) ने 23.8% महिलाएं उतारीं। कुल 38 मामलों में महिला शेयर बढ़ा जबकि 24 मामलों में घटा। लोकसभा में नया बिल हराने के बाद भी पार्टियां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में गंभीर नहीं दिख रही हैं।

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल में I-PAC विवाद: BJP का TMC पर भ्रष्टाचार आरोप, TMC ने कहा- ED का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Apr 2026 05:49 pm

Hindi News / National News / चुनावी राज्यों में भाजपा ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट? बढ़त में कांग्रेस, यहां देखें पूरा आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TCS Sexual Harassment: महिला कर्मचारी ने साड़ी खींचने, पेट और कमर छूने का लगाया आरोप, 8 आरोपी गिरफ्तार

TCS Nashik Case woman employee serious allegations harassment controversy
राष्ट्रीय

बिहार जैसा खेल तमिलनाडु में नहीं चलेगा, राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा, पीएम मोदी और अमित शाह पर भी दिया बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

CM मोहन ने एक क्लिक में 41,68,582 किसानों को भेजे 838 करोड़, चेक करें अपना खाता

PM Kisan Yojana
राष्ट्रीय

उपहार (Gift Deed) या वसीयत (Will):’बदलाव का अधिकार’ बनाम ‘अंतिम फैसला’, कब क्या करें!

Will Vs GiftDeed
राष्ट्रीय

‘भैया, हमें झालमुड़ी खिलाओ’: पीएम मोदी का देसी अंदाज देख भड़कीं ममता बनर्जी, बताया- स्क्रिप्टेड ड्रामा

narendra modi vs mamata banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.