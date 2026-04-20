चुनावी राज्यों में भाजपा ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट? बढ़त में कांग्रेस, यहां देखें पूरा आंकड़ा

Women's Participation in Assembly Elections: विधानसभा चुनावों में महिला भागीदारी बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ सालों से चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण बिल लाने वाली भाजपा असम-केरल में महिलाओं को सबसे कम टिकट दे रही है, जबकि कांग्रेस कई जगह आगे है। संसद में आरक्षण कानून पास होने के बाद उम्मीद थी कि दल ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बदलाव बहुत सीमित है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में महिला उम्मीदवारों में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी हुई है, कुछ जगहों पर गिरावट भी आई है। ज्यादातर पार्टियां 20% से ज्यादा टिकट देने में नाकाम रहीं, जिससे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं।