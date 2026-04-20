पश्चिम बंगाल में I-PAC विवाद: BJP का TMC पर भ्रष्टाचार आरोप, TMC ने कहा- ED का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल

इस मामले ने पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान बढ़ा दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि I-PAC TMC पार्टी के कार्यकर्ताओं को फेक प्रेस आईडेंटिफिकेशन कार्ड जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गैर-पत्रकारों को मीडिया सदस्य के रूप में छिपाया जा रहा है। सुवेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति मतदान केंद्रों में घुसकर वोटरों को डरा सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से सभी हालिया प्रेस कार्ड की सख्त जांच करने की मांग की है ताकि चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी बनी रहे।