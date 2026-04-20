‘भैया, हमें झालमुड़ी खिलाओ’: पीएम मोदी का देसी अंदाज देख भड़कीं ममता बनर्जी, बताया- स्क्रिप्टेड ड्रामा

PM Modi Jhalmuri Jhargram: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ग्राम में सड़क किनारे एक छाटी से दुकान पर रूककर झालपुरी खाई। अब इसको लेकर बंगाल की राजनीति तेज हो गई है। पीएम मोदी का यह देशी अंदाज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राय नहीं आया। सीएम ममता ने प्रधानमंत्री मोदी के इस अनौपचारिक ठहराव को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे एक ड्रामा करार दिया है। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सब चुनाव के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे है। भोलीभाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपने मकसद में कभी सफल नहीं होगी।