शांति की उम्मीदें खत्म? ईरान का दो-टूक जवाब- ‘अमेरिका से अब कोई बात नहीं होगी’

वरिष्ठ सांसद और पूर्व आईआरजीसी कमांडर ने राजनयिक प्रक्रिया को देश के सैन्य प्रयासों का सीधा विस्तार बताया। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा वार्ता को युद्धक्षेत्र की निरंतरता के रूप में देखते हैं। इसमें हमें युद्धक्षेत्र के अलावा कुछ और नहीं दिखता। अजीजी ने आगे स्पष्ट किया कि वार्ता को तभी अवसर माना जा सकता है, जब इससे ऐसी उपलब्धियाँ प्राप्त हों जो युद्धक्षेत्र की उपलब्धियों को बरकरार रखें। चेतावनी दी कि ऐसा तब नहीं होगा जब अमेरिकी इसे अपनी दादागिरी वाली नीति के आधार पर अत्यधिक मांगों का मैदान बनाने का इरादा रखते हैं।"