झारखंड के फेमस मंदिर में तोड़फोड़, जानकारी मिलते ही विरोध में सड़क पर उतरे लोग, जमकर काटा बवाल

इस बीच पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। दावा किया जा रहा है कि इसी ने घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पुजारी पंचम सिंह ने बताया कि सुबह जब वह पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला, बाहर लगा त्रिशूल उखाड़कर फेंक दिया गया था और परिसर में लगी लाइटें, गेट व पूजा सामग्री भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी।