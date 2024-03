Jharkhand gang rape: रेप पीड़िता स्पैनिश महिला ने बताई अपनी पीड़ा, 'उन्होंने मेरे पति को बांध दिया और मेरा बलात्कार किया, भगवान का शुक्र है...

Spanish woman gang-raped in Dumka, Jharkhand:स्पैनिश महिला अपने पति के साथ मोटरबाइक से झारखंड में ट्रैवल कर रही थी। बीते शुक्रवार को सात लोगों ने मिलकर महिला के साथ दरिंदगी को बारी-बारी से अंजाम दिया। बलात्कार पीड़िता ने सोशल मीडया पर शनिवार को एक वीडियो पोस्ट कर अपना दर्द लोगों से साझा किया।

Spanish woman has told that Rapist has beaten me and my husband badly: झारखंड के दुमका में शुक्रवार की रात सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई स्पेनिश महिला ने प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि सभी सात अपराधियों ने उस पर लात-घूंसे बरसाने के बाद बारी-बारी से मेरे साथ अपराध को अंजाम दिया। अपराध की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बलात्कारियों ने पीड़िता के पति के हाथ बांध रखे थे और उसे लात खूब मारा। रेप पीड़िता ने घटना के अगले दिन शनिवार की रात को अपने आखिरी सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट किया और कहा, 'मुझे लगा कि वे (Rapists) लोग मुझे मारने जा रहे हैं।'