‘UP से निकल गया हूं और झारखंड पहुंचकर…’, हेमंत सोरेन के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी

Jharkhand News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री के फोन पर रविवार देर रात एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया और जान से मारने की धमकी दी। मंत्री को फोन करने वाले ने शुरुआत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। हालांकि इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने तुरंत पुलिस को घटना को लेकर जानकारी दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री को धमकी देने वाले ने यूपी से सिम खरीदी थी। सिम धारक का नाम नैना सिंह बताया जा रहा है। धमकी के मामले को लेकर मंत्री अंसारी ने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें धमकी दी गई है उसके बाद से वे सकते में हैं। मंत्री ने बताया कि धमकी देने वाले ने कहा कि यूपी से निकल गया हूं और झारखंड पहुंचकर उन्हें खत्म कर देगा।
मंत्री इरफान अंसारी ने धमकी को लेकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री के फोन पर रविवार रात करीब 11:56 बजे कॉल किया था। उस समय वह बोकारो सर्टिक हाउस में ठहरे हुए थे।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यालय ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह किसी भी धमकी से नहीं डरते हैं। कानून अपना काम करेगा और अपराधी जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली हो, इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही एक गिरिडीह के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। युवक ने खुद को लॉरेंस बिशनोई गैंग का सदस्य बताया और खुद का नाम गिरिडीह निवासी अंकित कुमार मिश्रा बताया।