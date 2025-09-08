‘UP से निकल गया हूं और झारखंड पहुंचकर…’, हेमंत सोरेन के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी

Jharkhand News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री के फोन पर रविवार देर रात एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया और जान से मारने की धमकी दी। मंत्री को फोन करने वाले ने शुरुआत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। हालांकि इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने तुरंत पुलिस को घटना को लेकर जानकारी दी।