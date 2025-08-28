हेमंत राज में ये क्या? नौकरी के नाम पर झारखंड में 200 से अधिक युवा पैसे गंवा बैठे, पढ़ें पूरा मामला

आरोप है कि पकड़े गए लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों के युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ रहे थे। जानकारी के मुताबिक, आरोपी कई दिनों से चांडिल के तमोलिया इलाके में सक्रिय थे। वे युवाओं से 30 से 35 हजार रुपये तक वसूलकर उन्हें कथित कंपनी में नौकरी लगाने का वादा करते थे।