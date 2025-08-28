Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

हेमंत राज में ये क्या? नौकरी के नाम पर झारखंड में 200 से अधिक युवा पैसे गंवा बैठे, पढ़ें पूरा मामला

झारखंड में नौकरी के नाम पर बड़ा धोखा! 200 से ज़्यादा युवा 30-35 हज़ार रुपये गँवा बैठे। चांडिल में गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, बिहार का मास्टरमाइंड फरार। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।

रांची

Mukul Kumar

Aug 28, 2025

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। (फोटो- IANS)

झारखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। इस बीच, ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल कपाली ओपी क्षेत्र में फर्जी कंपनी चला रहे चार युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोप है कि पकड़े गए लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों के युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ रहे थे। जानकारी के मुताबिक, आरोपी कई दिनों से चांडिल के तमोलिया इलाके में सक्रिय थे। वे युवाओं से 30 से 35 हजार रुपये तक वसूलकर उन्हें कथित कंपनी में नौकरी लगाने का वादा करते थे।

युवाओं से प्रोडक्ट का प्रचार कराया गया

बताया जा रहा है कि पीड़ितों को तमोलिया बुलाकर प्रोडक्ट प्रचार के नाम पर जगह-जगह घुमाया गया, लेकिन न तो उन्हें तनख्वाह दी गई और न ही प्रोडक्ट स्तरीय निकला।

गुरुवार सुबह ठगे गए युवकों ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी। इसके बाद ग्रामीणों ने चार सुपरवाइजरों को पकड़कर पूछताछ की और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया।

पूछताछ में क्या पता चला?

कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने जानकारी दी कि आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह ने सैकड़ों युवाओं से अवैध वसूली की है।

ठगी के इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बिहार का लखीसराय निवासी इनामुल हक बताया गया है। भुक्तभोगियों का कहना है कि पैसे लौटाने की मांग करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। कितने युवकों से ठगी हुई है और किन-किन लोगों की संलिप्तता है, इसका पता लगाया जा रहा है। बताया गया कि झारखंड के लगभग 200 से अधिक युवाओं को ठगों ने नौकरी के नाम पर चूना लगाया है।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेरोजगारी का फायदा उठाकर इस तरह के गिरोह लगातार सक्रिय हो रहे हैं और भोले-भाले युवाओं को फंसा रहे हैं।

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ठीक 24 घंटे पहले ही जमशेदपुर पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, जिसमें चार जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

