Jharkhand News: हजारीबाग व पलामू में 6 बच्चों की नदी में डूबने से मौत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख

झारखंड में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। झारखंड में एक ही दिन दो अलग-अलग जगहों की घटनाओं में इन बच्चों की मौत हुई है।

Published: August 22, 2022 10:19:35 am

झारखंड के पलामू और हजारीबाग में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खबर है कि पलामू जिले के सतबरवा थानान्तर्गत एक खदान में जमा पानी में नहाने गये तीन बच्चों की रविवार को डूबने से मौत हो गई जबकि हजारीबाग के मेरू में भी तीन बच्चों की एक स्थानीय बांध में नहाते समय डूब जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन के अलावा NDRF की टीम वहां पहुंची और डैम में उतर कर बच्चों की खोजबीन की। काफी खोज-बीन के बाद बच्चों के शव बाहर निकाले गए। बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

6 children died due to drowning in the dam, Chief Minister Hemant Soren expressed grief