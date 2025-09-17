अवैध संबंध में रोड़ा बन रहा था पति,​ प्रेमी संग मिलकर उठाया ये खौफनाक कदम

मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के विरसोडीह पंचायत अंतर्गत जमकट्टी गांव के सिंगारडीह खेल मैदान से गोवर्धन साव का शव बरामद हुआ। शव पर गंभीर चोटों के निशान थे, जो पत्थर से कुचलने का संकेत दे रहे थे। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स व लोकेशन के आधार पर अजय पासवान को हिरासत में लिया।