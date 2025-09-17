अवैध संबंध में रोड़ा बन रहा था पति,​ प्रेमी संग मिलकर उठाया ये खौफनाक कदम

Crime News: झारखंड के कोडरमा जिले में अवैध संबंध के चलते एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 30 वर्षीय गोवर्धन साव उर्फ मोदी साव की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी बबिता देवी, उसके प्रेमी अजय पासवान और चचेरे भाई अनिकेत पासवान को गिरफ्तार किया है। यह निर्मम हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी।
मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के विरसोडीह पंचायत अंतर्गत जमकट्टी गांव के सिंगारडीह खेल मैदान से गोवर्धन साव का शव बरामद हुआ। शव पर गंभीर चोटों के निशान थे, जो पत्थर से कुचलने का संकेत दे रहे थे। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स व लोकेशन के आधार पर अजय पासवान को हिरासत में लिया।
पूछताछ में अजय ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि उसका बबिता देवी के साथ अवैध संबंध था। बबिता ने शिकायत की थी कि गोवर्धन शराब पीकर उसकी पिटाई करता था। इससे तंग आकर बबिता, अजय और अनिकेत ने मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत गोवर्धन को खेल मैदान बुलाया गया, जहां उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला गया।
अजय के कबूलनामे के बाद पुलिस ने बबिता और अनिकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से बरामद पत्थर और अन्य सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ जारी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस हत्याकांड ने स्थानीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।