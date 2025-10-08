मांझी ने सीट शेयरिंग से पहले दे दिया बड़ा बयान, ‘मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन….’

गया से सांसद और हम (सेक्युलर) संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। हम गठबंधन में सिर्फ इतनी ही सीटें मांग रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी राज्य (बिहार) में मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हासिल कर ले। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता को सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, यही हमारी मुख्य मांग है। अगर हमारी यह डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और NDA के साथ रहेंगे।