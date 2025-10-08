Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मांझी ने सीट शेयरिंग से पहले दे दिया बड़ा बयान, ‘मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन….’

NDA में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हम सेक्युलर नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन NDA के साथ रहेंगे।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 08, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीखों (bihar election date) का ऐलान हो गया है। एनडीए (NDA) और इंडिया गठबंधन (INDIA) में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच एनडीए में प्रमुख सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है।

गया से सांसद और हम (सेक्युलर) संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। हम गठबंधन में सिर्फ इतनी ही सीटें मांग रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी राज्य (बिहार) में मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हासिल कर ले। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता को सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, यही हमारी मुख्य मांग है। अगर हमारी यह डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और NDA के साथ रहेंगे।

मांझी की कितनी है पकड़ ?

जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं। जोकि बिहार में महादलित कटेगरी में आता है। बिहार में जातीय सर्वे के मुताबिक मुसहर समुदाय की आबादी 3 फीसदी है। वहीं, बिहार में 38 सीटें SC आरक्षित हैं। लिहाजा, जीतन राम मांझी हमेशा NDA में इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं।

35 सीट की डिमांड कर रहे हैं चिराग

वहीं, NDA के भीतर चिराग पासवान को बीजेपी 20 से अधिक सीटें देने को तैयार हैं, लेकिन चिराग पासवान 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। साल 2025 के शुरुआत से ही लोजपा (रामविलास) के नेता 50 सीटों की बात कहते आए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग के जीजा अरुण भारती भी इशारों-इशारों में गठबंधन के सहयोगी दलों को संदेश चुके हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर चिराग ने लिखा- 'पापा हमेशा कहा करते थे- जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।'

बीजेपी दफ्तर में आज बैठक

इधर, आज बिहार बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के सीनियर नेताओं की बैठक होने वाली है. इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Oct 2025 12:17 pm

Published on:

08 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / National News / मांझी ने सीट शेयरिंग से पहले दे दिया बड़ा बयान, ‘मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन….’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शाहरुख खान-गौरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय

‘मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी’, इतना कहकर 57 साल के पति पर महिला ने उड़ेल दिया खौलता हुआ तेल

mumbai Advocate blackmail
राष्ट्रीय

Zubeen Garg death: जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के DSP संदीपन गर्ग गिरफ्तार

Zubeen Garg
राष्ट्रीय

बीवी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फेसबुक लाइव पर की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी ने बताया ड्रामा

man commited sucide on facebook live
राष्ट्रीय

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 35 साल की उम्र में निधन, सड़क हादसे के बाद 11 दिन से थे वेंटिलेटर पर

Rajveer Jawanda
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.