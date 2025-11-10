दिल्ली में अभी जहां है जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम वहां कुछ समय बाद कुछ और दिखेगा, जानें क्या है खेल मंत्रालय की योजना

बता दें कि हाल ही में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। टूर्नामेंट से पहले, मुख्य स्टेडियम और अभ्यास क्षेत्र में दो नए मोंडो ट्रैक बिछाए गए, जबकि दर्शकों को बैठने के लिए 10,000 नई सीटें लगाई गईं थी। इसके अलावा स्टेडियम को नई लिफ्टों और सुलभ शौचालयों के साथ व्हीलचेयर अनुकूल बनाया गया।