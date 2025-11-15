अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने एक और फैसले पर लगाई रोक, कहा- तुरंत नहीं…

Patrika LogoSwitch to English

अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने एक और फैसले पर लगाई रोक, कहा- तुरंत नहीं…

कोर्ट ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को दी जाने वाली धनराशि में कटौती करने के फैसले पर रोक लगाई है।

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 15, 2025

Trump MAGA Immigration Epstein

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)

अमेरिका में राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप के एक और फैसले पर रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को दी जाने वाली धनराशि में तुरंत कटौती नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि वह यूनिवर्सिटी पर यहूदी-विरोधी और अन्य प्रकार के भेदभाव के दावों को लेकर जुर्माना भी नहीं लगा सकता है।

इसके अलावा, सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रीटा लिन ने श्रमिक संघों और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के संकाय, छात्रों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य समूहों द्वारा मांगी गई प्रारंभिक निषेधाज्ञा को मंजूरी भी दे दी है।

क्या है मामला?

संघों ने एक मुकदमे में तर्क दिया है कि ट्रंप प्रशासन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में विरोधी विचारों को दबाने के लिए धन में कटौती कर रहा है, जो संविधान और संघीय कानून का उल्लंघन है। ट्रंप ने कुलीन कॉलेजों को उदारवाद और यहूदी-विरोधी भावना से ग्रस्त बताया है।

ट्रंप प्रशासन का क्या है दावा?

फिलहाल, इस मामले में व्हाइट हाउस और अमेरिकी न्याय विभाग को भेजे गए संदेशों का तुरंत जवाब नहीं मिला है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में दर्जनों विश्वविद्यालयों की जांच शुरू की है। उनका दावा है कि ये विश्वविद्यालय नस्लीय भेदभाव करते हैं, जो नागरिक अधिकार कानून का उल्लंघन है।

उनका यह भी कहना है कि विविधता, समानता और समावेशन के प्रयास श्वेत और एशियाई अमेरिकी छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं।

ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे नस्लीय वरीयताओं का इस्तेमाल बंद करें और सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें।

ट्रंप ने लगाया है इतना जुर्माना

ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय पर 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा परिसर में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए रिसर्च फंड पर रोक लगा दी है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अलावा ट्रंप ने कुछ अन्य यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय सहित निजी कॉलेजों के खिलाफ इसी तरह के दावों को लेकर फेडरल फंड पर रोक लगा दी है।

ट्रंप प्रशासन द्वारा फाइन लगाए जाने के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट जेम्स बी। मिलिकेन ने अपनी प्रतिक्रया दी। उन्होंने कहा- यह जुर्माना यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से तबाह देगा।

