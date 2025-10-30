न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश, 24 नवंबर से संभालेंगे पदभार

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 में हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1981 में हिसार से की और 1984 में रोहतक से LLB पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में हिसार जिला कोर्ट से की। इसके बाद 1985 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। जस्टिस सूर्यकांत वर्ष 2000 में हरियाणा के सबसे युवा अधिवक्ता नियुक्त किए गए। मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। 9 जनवरी 2004 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जज का पद संभाला, बाद में 5 अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनें। 24 मई 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया।