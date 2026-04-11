जस्टिस यशवंत वर्मा का आरोपों के बीच इस्तीफा, क्या फिर भी मिलेगी पेंशन? जानें नियम

Justice Yashwant Verma Resignation: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा (Yashwant Varma) ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे न्यायिक व्यवस्था और जजों के सेवा लाभों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया था। इसके बाद उनके आवास पर कथित तौर पर जले हुए नोट मिलने के विवाद ने मामला और सुर्खियों में ला दिया। हालांकि, अपने इस्तीफे में उन्होंने किसी भी कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। जस्टिस वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।