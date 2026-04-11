भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जज, अब तक कितनों ने दिया इस्तीफा, देखें नाम

हालांकि, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना था कि घटना के समय वे और उनकी पत्नी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि घटनास्थल की सुरक्षा में कोई चूक हुई है, तो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।