क्या बंगाल में फिर लौट आया है 34 साल पुराना दौर? पीएम मोदी ने TMC को बताया- लेफ्ट का नया अवतार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (सोर्स: ANI)
PM Modi Murshidabad Rally: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी राजनीति दल अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक बार फिर से टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने वामपंथी शासन शैली की नकल की है और पश्चिम बंगाल में सार्थक बदलाव लाने में विफल रही है।
मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के राजनीतिक इतिहास में बार-बार सत्ताधारी ताकतों का पतन हुआ है और उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की जनता अब टीएमसी को उसी तरह खारिज कर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से, बंगाल को चुनौती देने का साहस करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया है। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का, और अंत में वामपंथियों का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी, 'मां मति मानुष' के वादे पर सत्ता में आने के बाद, वादे को पूरा करने में विफल रही और इसके बजाय वामपंथियों की तरह ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मां मति मानुष के नारे से प्रभावित होकर जनता ने अपार आशा और उत्साह के साथ टीएमसी को एक मौका दिया; फिर भी, सत्ता में आते ही टीएमसी वामपंथियों की हूबहू नकल बन गई।
प्रधानमंत्री ने पार्टी पर भ्रष्टाचार के नेटवर्क को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया और कहा कि पिछली सरकार से जुड़े तत्व मौजूदा सरकार के तहत भी जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि वामपंथी दलों से जुड़े सभी गुंडे और गिरोह तृणमूल में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने अब हर चीज की कमान संभाल ली है - हथियारों, नशीले पदार्थों और मवेशियों की तस्करी से लेकर उन कमीशन और कटौतियों तक, जो कभी वामपंथियों की पहचान हुआ करती थीं।
शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाजपा के रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा बंगाल में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने और तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भाजपा के चुनावी अभियान को एक व्यापक राजनीतिक मिशन बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में पार्टी का अभियान टीएमसी के जंगल राज और सिंडिकेट राज को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
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