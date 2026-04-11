क्या बंगाल में फिर लौट आया है 34 साल पुराना दौर? पीएम मोदी ने TMC को बताया- लेफ्ट का नया अवतार

शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाजपा के रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा बंगाल में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने और तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भाजपा के चुनावी अभियान को एक व्यापक राजनीतिक मिशन बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में पार्टी का अभियान टीएमसी के जंगल राज और सिंडिकेट राज को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।