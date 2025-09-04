कविता और शर्मिला: तेलंगाना-आंध्र प्रदेश की 2 बहनों का मिलता-जुलता हाल, एक के चलते भाई को गंवानी पड़ी ‘CM’ की कुर्सी

शर्मिला रेड्डी और उनके भाई जगन मोहन रेड्डी के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद है। दोनों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें जगन को 60% और शर्मिला को 40% हिस्सा मिलना था। हालांकि, शर्मिला का आरोप है कि जगन ने उन्हें उनके हिस्से के 200 करोड़ रुपये नहीं दिए।