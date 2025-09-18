Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rahul Gandhi के वोट चोरी का आरोप झूठा है तो चुनाव आयोग साबित करे और…, कमल हसन ने की टिप्पणी

Rahul Gandhi News: एमएनएम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कमल हासन ने राहुल गांधी के ताजा वोट चोरी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग कांग्रेस नेता के आरोपों को निराधार साबित कर देता है तो फिर उचित कार्रवाई की जा सकती है

भारत

Swatantra Mishra

Sep 18, 2025

Kamal Hasan Commented on Vote Chori Allegation
एमएनएम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कमल हासन (Photo: IANS)

Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े को लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया दावा किया। उन्होंने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6,018 मतदाताओं के वोट डिलीट किए गए। इस पर एमएनएम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कमल हासन (Kamal Haasan) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

कमल हासन ने कहा है कि अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं तो इसे साबित किया जाना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को चेन्नई की टीएन राजरत्नम आर्ट गैलरी में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान कमल हासन ने पार्टी की बूथ समिति की तैयारियों की समीक्षा की और चुनाव के लिए रणनीति बनाई।

मीडिया को संबोधित करते हुए कमल हासन ने एमएनएम पार्टी की बूथ समिति के काम के महत्व पर जोर दिया और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए नए आरोपों पर भी टिप्पणी की।

ये भी पढ़ें

CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मिल रही मदद: राहुल गांधी
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

'चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को निराधार साबित करे'

कमल हासन ने कहा, “चुनाव आयोग को उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं तो उन्हें साबित किया जाना चाहिए और अगर चुनाव आयोग उन्हें निराधार पाता है तो उचित कार्रवाई की जा सकती है।”

'धांधली को समझने के लिए युवाओं के लिए यह अभियान जरूरी'

राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, "यह इस देश के युवाओं को यह समझाने और दिखाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली हो रही है। मैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में एक मजबूत दावा करने जा रहा हूं। मैं भारत के लोगों को एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि भारत का चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है।"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। संभवतः यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा है।"

उन्होंने कहा कि आलंद में वोट डिलीट का मामला संयोग से पकड़ा गया। उन्होंने दावा किया, "एक बूथ अधिकारी ने देखा कि उसके रिश्तेदार का वोट हटा दिया गया है। इसलिए उसने जांच की कि उसके रिश्तेदार का वोट किसने हटाया था और पता चला कि वह एक पड़ोसी था। हालांकि, न तो वोट डिलीट करने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट डिलीट हुआ था, उसे इसकी जानकारी थी। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट डिलीट कर दिया और किस्मत से पकड़ा गया।"

राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि आलंद में मतदाताओं के नाम पर 6,018 आवेदन दाखिल किए गए थे। जिन लोगों ने कथित तौर पर ये आवेदन दाखिल किए थे, उन्होंने वास्तव में इन्हें कभी दाखिल ही नहीं किया था। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद ने कुछ तथाकथित सबूत भी दिखाए।

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 05:59 pm

Hindi News / National News / Rahul Gandhi के वोट चोरी का आरोप झूठा है तो चुनाव आयोग साबित करे और…, कमल हसन ने की टिप्पणी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.