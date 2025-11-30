Patrika LogoSwitch to English

Kamla Pasand Case: मृतका की मां का सनसनीखेज आरोप, ‘गर्भवती होने पर भी ससुरावालों ने उसे…’

दीप्ति की मां ने बेटी की मौत के मामले में CBI की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने कहा था कि वह उसे बेटी की तरह रखेंगे, गर्भवती होने पर भी ससुरावालों ने बेहरमी से पीटा था। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 30, 2025

new twist in suicide case of kamala pasand owner daughter in law deepti chaurasia crime news

'कमला पसंद' के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट सामने आया है। फोटो सोर्स- X (@Avadhexpre49119)

Kamla Pasand Case: दिल्ली के वसंत विहार में पान मसाला कंपनी कमला पसंद परिवार की बहू दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में FIR दर्ज किया गया है। मृतका की मां ने FIR में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं । साथ ही, CBI जांच की मांग की है। दीप्ति चौरसिया की मां ने कहा कि बेटी को घर में होने वाले फंक्शनों से अलग-थलग रखा जाता था। उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था।

घरेलू हिंसा का करना पड़ रहा था सामना

FIR में कहा गया है कि विवाहिता को बीते कुछ सालों से ससुराल में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। उसे हर रोज बेइज्जत किया जाता था। पीड़ित मां ने कहा कि जब मेरी बेटी गर्भवती थी, उस दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई थी। पति और सास ने उसे घर की पहली मंजिल से घसीटा था। उन्होंने कहा कि जब बेटी ने इस बारे में बताया तो हमने मामले में दखल दिया था। इसके बाद पति और सास ने माफी भी मांगी थी। उन लोगों ने कहा था कि ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होगा।

पति के थे अवैध संबंध

मृतका की मां ने कहा कि दीप्ति चौरसिया को जब बच्चा हुआ, उसके एक महीने बाद उसे पति हरप्रीत के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। जिसके बाद हम उसे हावड़ा ले आए थे। एक साल बाद दीप्ति के ससुराल वाले हमारे घर आए और हमसे समाज में इस मामले के बारे में बात न करने के लिए कहा और उसका ध्यान रखने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हरप्रीत ने इस बार लिखित गारंटी भी दी थी कि वह अब दीप्ति पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद वह एक बार फिर से अपनी हरकतों पर आ गया।

साल 2010 में हुई थी शादी

मालूम हो कि दीप्ति चौरसिया की शादी कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से 2010 में हुई थी। दीप्ति और हरप्रीत के दो बच्चे हैं। दीप्ति 25 नवंबर को अपने घर में अचेत अवस्था में मिली थीं। इसके बाद हरप्रीत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को दीप्ति के कमरे से एक कथित नोट मिला है। इसमें कथित तौर पर लिखा है कि ‘अगर रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो जिंदगी का क्या मतलब है?’

Published on:

30 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / National News / Kamla Pasand Case: मृतका की मां का सनसनीखेज आरोप, ‘गर्भवती होने पर भी ससुरावालों ने उसे…’

