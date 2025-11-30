Kamla Pasand Case: मृतका की मां का सनसनीखेज आरोप, ‘गर्भवती होने पर भी ससुरावालों ने उसे…’

'कमला पसंद' के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट सामने आया है। फोटो सोर्स- X (@Avadhexpre49119)
Kamla Pasand Case: दिल्ली के वसंत विहार में पान मसाला कंपनी कमला पसंद परिवार की बहू दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में FIR दर्ज किया गया है। मृतका की मां ने FIR में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं । साथ ही, CBI जांच की मांग की है। दीप्ति चौरसिया की मां ने कहा कि बेटी को घर में होने वाले फंक्शनों से अलग-थलग रखा जाता था। उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था।
FIR में कहा गया है कि विवाहिता को बीते कुछ सालों से ससुराल में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। उसे हर रोज बेइज्जत किया जाता था। पीड़ित मां ने कहा कि जब मेरी बेटी गर्भवती थी, उस दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई थी। पति और सास ने उसे घर की पहली मंजिल से घसीटा था। उन्होंने कहा कि जब बेटी ने इस बारे में बताया तो हमने मामले में दखल दिया था। इसके बाद पति और सास ने माफी भी मांगी थी। उन लोगों ने कहा था कि ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होगा।
मृतका की मां ने कहा कि दीप्ति चौरसिया को जब बच्चा हुआ, उसके एक महीने बाद उसे पति हरप्रीत के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। जिसके बाद हम उसे हावड़ा ले आए थे। एक साल बाद दीप्ति के ससुराल वाले हमारे घर आए और हमसे समाज में इस मामले के बारे में बात न करने के लिए कहा और उसका ध्यान रखने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हरप्रीत ने इस बार लिखित गारंटी भी दी थी कि वह अब दीप्ति पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद वह एक बार फिर से अपनी हरकतों पर आ गया।
मालूम हो कि दीप्ति चौरसिया की शादी कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से 2010 में हुई थी। दीप्ति और हरप्रीत के दो बच्चे हैं। दीप्ति 25 नवंबर को अपने घर में अचेत अवस्था में मिली थीं। इसके बाद हरप्रीत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को दीप्ति के कमरे से एक कथित नोट मिला है। इसमें कथित तौर पर लिखा है कि ‘अगर रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो जिंदगी का क्या मतलब है?’
