कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने क्यों की आत्महत्या? भाई के बयान से पति और ससुराल वालों की बढ़ी टेंशन

पान मसाला कंपनी की बहू दीप्ती चौरसिया। फोटो- (ANI/IANS)
मशहूर पान मसाला कंपनी 'कमला पसंद' के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार को दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली। यह घटना इस वक्त देशभर में सुर्खियां बटोर रही है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
इस बीच, दीप्ती के भाई ऋषभ ने बहन के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है- मेरी बहन को उसके पति के अफेयर की वजह से टॉर्चर किया जाता था। जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी उसके साथ मारपीट होती थी।
बता दें कि दीप्ती की शादी हरप्रीत चौरसिया से हुई थी। जो कमल किशोर चौरसिया के बेटे हैं। ऋषभ ने अफेयर के बारे में खुलासा करते हुए कहा- हरप्रीत का नाम एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था। वह बार-बार दीप्ति के साथ बुरा बर्ताव करता था।
ऋषभ ने हरप्रीत पर अपनी बहन की हत्या करने के भी आरोप लगाए। उसने कहा- दीप्ति के साथ पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। एक बार वह परेशान होकर अपने मायके लौट आई थी, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। वहां जाने के बाद फिर से उस पर हमला किया गया।
ऋषभ ने आगे कहा- दीप्ति ने अपने बेटे के स्कूल एडमिशन के बारे में मदद के लिए अपने परिवार से संपर्क किया था, जिससे पता चलता है कि वह बहुत तनाव में थी।
ऋषभ ने कहा- हम अपनी बहन के लिए न्याय चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने अभी तक परिवार के आरोपों पर आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है।
दीप्ति का शव घर के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। उन्होंने चुनरी का फंदा लगाया था। उनका पति हरप्रीत चौरसिया ने शव को सबसे पहले देखा और उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
दीप्ति की शादी 2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुई थी। दोनों का एक 14 वर्षीय बेटा है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी अलग-अलग घरों में रहते थे। पुलिस को मौके से एक डायरी या सुसाइड नोट मिला है।
जिसमें दीप्ति ने लिखा- प्यार नहीं, भरोसा नहीं। उन्होंने वैवाहिक विवादों का जिक्र किया और कहा कि अगर रिश्ते में प्यार व भरोसा न हो तो जीने का क्या मतलब? उधर, दीप्ति के परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराने की बात कही है।
