अंजलि केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, मामले में 5 नहीं 7 आरोपी, दो अभी भी फरार

Kanjhawala Incident Anjali Death Case: दिल्ली के कंझावला केस में गुरुवार को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉफ्रेंस कर बताया कि मामले में पांच नहीं सात आरोपी थे। दो अभी फरार है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

Kanjhawala Anjali Death Case Delhi Polie said Two other Accused are also invole in crime