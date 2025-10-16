लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के कैफे पर फिर बरसाई गोलियां, इस बार दे डाली ये धमकी

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर गोलीबारी (Photo- ANI)
Kapil Sharma Canada cafe: कनाडा के सरे शहर में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे 'कैप्स कैफे' पर गुरुवार रात को एक बार फिर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। यह इस कैफे पर तीन महीनों में तीसरी ऐसी घटना है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि एक गाड़ी से उतरते ही हमलावर ने खिड़कियों की ओर लगातार तीन राउंड गोलियां चलाईं। सौभाग्य से इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू उर्फ नेपाली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में सिख नारे 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' के साथ लिखा गया, "आज जो (कैप्स कैफे, सरे) में तीन बार फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। हमारा आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है, वो हमसे दूर रहें।
पोस्ट में आगे धमकी भरा संदेश दिया गया, जो लोग अवैध (दो नंबर का) काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें— गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
यह पहली बार नहीं है जब कपिल शर्मा के इस कैफे को निशाना बनाया गया। कैफे की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई थी, जब कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी छत्राथ ने इसे भारतीय डायस्पोरा के लिए एक सामुदायिक स्पॉट के रूप में लॉन्च किया। लेकिन उद्घाटन के महज कुछ दिनों बाद ही हिंसा की शुरुआत हो गई।
पहली फायरिंग (10 जुलाई 2025): कैफे के सॉफ्ट लॉन्च के तुरंत बाद रात के समय अज्ञात हमलावरों ने नौ गोलियां चलाईं। वीडियो में एक कार से उतरकर शूटिंग करते व्यक्ति को साफ देखा जा सका। जिम्मेदारी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी हरजीत सिंह लड्डी उर्फ लड़ी ने ली। उन्होंने कपिल के पुराने शो में निहंगों पर कथित टिप्पणियों को कारण बताया। कैफे ने इंस्टाग्राम पर स्टेटमेंट जारी कर कहा, "हम इस झटके से उबर रहे हैं, लेकिन हिंसा के खिलाफ हमारा रुख दृढ़ है।" कैफे कई दिनों तक बंद रहा।
दूसरी फायरिंग (7 अगस्त 2025): अगस्त में फिर से फायरिंग हुई, जिसमें नौ सेकंड के वीडियो में कई गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हरि बॉक्सर का एक ऑडियो लीक हुआ, जिसमें सलमान खान को कपिल के शो में बुलाने पर नाराजगी जताई गई। खिड़कियां टूट गईं, लेकिन कोई चोट नहीं लगी। मुंबई में कपिल की सुरक्षा की समीक्षा हुई।
तीसरी फायरिंग (16 अक्टूबर 2025): इस घटना में हमलावर ने गाड़ी से उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद कनाडा की आरसीएमपी (रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस) ने जांच तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जांच एजेंसियां भी इस पर नजर रख रही हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग की कैनेडा में बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय बनी हुई है।
इन हमलों के बाद कपिल शर्मा की मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जा रही है।
कैफे प्रबंधन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पिछले हमलों के बाद उन्होंने हिंसा का विरोध किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि कैनेडा में भारतीय प्रवासियों पर ऐसे हमले बढ़ रहे हैं, जो गैंगवार और धार्मिक तनाव से जुड़े हैं। सरे पुलिस ने बिजनेस कम्युनिटी से सतर्क रहने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग