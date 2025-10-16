लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के कैफे पर फिर बरसाई गोलियां, इस बार दे डाली ये धमकी

पहली फायरिंग (10 जुलाई 2025): कैफे के सॉफ्ट लॉन्च के तुरंत बाद रात के समय अज्ञात हमलावरों ने नौ गोलियां चलाईं। वीडियो में एक कार से उतरकर शूटिंग करते व्यक्ति को साफ देखा जा सका। जिम्मेदारी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी हरजीत सिंह लड्डी उर्फ लड़ी ने ली। उन्होंने कपिल के पुराने शो में निहंगों पर कथित टिप्पणियों को कारण बताया। कैफे ने इंस्टाग्राम पर स्टेटमेंट जारी कर कहा, "हम इस झटके से उबर रहे हैं, लेकिन हिंसा के खिलाफ हमारा रुख दृढ़ है।" कैफे कई दिनों तक बंद रहा।