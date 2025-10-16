Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के कैफे पर फिर बरसाई गोलियां, इस बार दे डाली ये धमकी

Kapil Sharma Canada cafe: हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू उर्फ नेपाली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है।

3 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 16, 2025

Kapil Sharma Canada cafe

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर गोलीबारी (Photo- ANI)

Kapil Sharma Canada cafe: कनाडा के सरे शहर में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे 'कैप्स कैफे' पर गुरुवार रात को एक बार फिर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। यह इस कैफे पर तीन महीनों में तीसरी ऐसी घटना है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि एक गाड़ी से उतरते ही हमलावर ने खिड़कियों की ओर लगातार तीन राउंड गोलियां चलाईं। सौभाग्य से इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

लॉरेंस बिश्नोई ने ली हमले की जिम्मेदारी!

हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू उर्फ नेपाली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में सिख नारे 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' के साथ लिखा गया, "आज जो (कैप्स कैफे, सरे) में तीन बार फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। हमारा आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है, वो हमसे दूर रहें।

कहा- गोली कहीं से भी आ सकती है

पोस्ट में आगे धमकी भरा संदेश दिया गया, जो लोग अवैध (दो नंबर का) काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें— गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

पहले भी हो चुकी है गोलीबारी

यह पहली बार नहीं है जब कपिल शर्मा के इस कैफे को निशाना बनाया गया। कैफे की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई थी, जब कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी छत्राथ ने इसे भारतीय डायस्पोरा के लिए एक सामुदायिक स्पॉट के रूप में लॉन्च किया। लेकिन उद्घाटन के महज कुछ दिनों बाद ही हिंसा की शुरुआत हो गई।

पहली फायरिंग (10 जुलाई 2025): कैफे के सॉफ्ट लॉन्च के तुरंत बाद रात के समय अज्ञात हमलावरों ने नौ गोलियां चलाईं। वीडियो में एक कार से उतरकर शूटिंग करते व्यक्ति को साफ देखा जा सका। जिम्मेदारी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी हरजीत सिंह लड्डी उर्फ लड़ी ने ली। उन्होंने कपिल के पुराने शो में निहंगों पर कथित टिप्पणियों को कारण बताया। कैफे ने इंस्टाग्राम पर स्टेटमेंट जारी कर कहा, "हम इस झटके से उबर रहे हैं, लेकिन हिंसा के खिलाफ हमारा रुख दृढ़ है।" कैफे कई दिनों तक बंद रहा।

दूसरी फायरिंग (7 अगस्त 2025): अगस्त में फिर से फायरिंग हुई, जिसमें नौ सेकंड के वीडियो में कई गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हरि बॉक्सर का एक ऑडियो लीक हुआ, जिसमें सलमान खान को कपिल के शो में बुलाने पर नाराजगी जताई गई। खिड़कियां टूट गईं, लेकिन कोई चोट नहीं लगी। मुंबई में कपिल की सुरक्षा की समीक्षा हुई।

तीसरी फायरिंग (16 अक्टूबर 2025): इस घटना में हमलावर ने गाड़ी से उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद कनाडा की आरसीएमपी (रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस) ने जांच तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जांच एजेंसियां भी इस पर नजर रख रही हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग की कैनेडा में बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय बनी हुई है।
इन हमलों के बाद कपिल शर्मा की मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जा रही है।

कैफे प्रबंधन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पिछले हमलों के बाद उन्होंने हिंसा का विरोध किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि कैनेडा में भारतीय प्रवासियों पर ऐसे हमले बढ़ रहे हैं, जो गैंगवार और धार्मिक तनाव से जुड़े हैं। सरे पुलिस ने बिजनेस कम्युनिटी से सतर्क रहने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 07:06 pm

Hindi News / National News / लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के कैफे पर फिर बरसाई गोलियां, इस बार दे डाली ये धमकी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

टिकट कटने पर पूर्व विधायक पूनम यादव ने खोला JDU पर मोर्चा, RLJP में हुईं शामिल

Poonam Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी समेत इन नेताओं को किया शामिल

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले नया गठबंधन: ओवैसी-चंद्रशेखर और मौर्य ने मिलाया हाथ, जानिए क्या हो सकते हैं इसके नुकसान

aimim asp ajp grand democratic alliance
राष्ट्रीय

Diwali 2025: पूरी रात नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, सोरेन सरकार ने समय किया तय, छठ और गुरु पर्व पर होगी समय की पाबंदी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: बेगूसराय में नामांकन स्थल पर कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने बरसाई लाठियां

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.