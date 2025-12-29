एंजेल चकमा की हत्या पर कपिल सिब्बल ने अमित शाह को घेरा, गृह मंत्री से कहा…

त्रिपुरा (Tripura) के एंजेल चकमा (Angel Chakma) की हत्या से पूरा देश स्तब्ध है। 24 वर्षीय एंजेल देहरादून (Dehradun) में पढ़ाई कर रहा था। 9 दिसंबर को सेलाकुई इलाके में वह अपने भाई माइकल (Michael) के साथ सामान खरीदने गया था। इस दौरान नशे में धुत कुछ युवकों ने दोनों पर नस्लीय टिप्पणी की और 'चिंकी', 'चाइनीज़' और 'मोमो' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।। दोनों के विरोध करने पर युवकों ने चाकू और लोहे के कड़े से दोनों पर हमला कर दिया। एंजेल को सिर, गर्दन, पेट और पीठ में गंभीर चोट आई, जबकि माइकल के सिर में चोट लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। माइकल की स्थिति स्थिर है, लेकिन 17 दिन अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद 26 दिसंबर को एंजेल की मौत हो गई। इस मामले में अब कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधा है।