राष्ट्रीय

एंजेल चकमा की हत्या पर कपिल सिब्बल ने अमित शाह को घेरा, गृह मंत्री से कहा…

एंजेल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले पर अब कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 29, 2025

Kapil Sibal slams Amit Shah over Angel Chakma's murder

Kapil Sibal slams Amit Shah over Angel Chakma's murder (Photo - Patrika Graphics)

त्रिपुरा (Tripura) के एंजेल चकमा (Angel Chakma) की हत्या से पूरा देश स्तब्ध है। 24 वर्षीय एंजेल देहरादून (Dehradun) में पढ़ाई कर रहा था। 9 दिसंबर को सेलाकुई इलाके में वह अपने भाई माइकल (Michael) के साथ सामान खरीदने गया था। इस दौरान नशे में धुत कुछ युवकों ने दोनों पर नस्लीय टिप्पणी की और 'चिंकी', 'चाइनीज़' और 'मोमो' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।। दोनों के विरोध करने पर युवकों ने चाकू और लोहे के कड़े से दोनों पर हमला कर दिया। एंजेल को सिर, गर्दन, पेट और पीठ में गंभीर चोट आई, जबकि माइकल के सिर में चोट लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। माइकल की स्थिति स्थिर है, लेकिन 17 दिन अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद 26 दिसंबर को एंजेल की मौत हो गई। इस मामले में अब कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधा है।

सिब्बल ने शाह को घेरा, उठाई बड़ी मांग

एंजेल की मौत पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील सिब्बल ने गृह मंत्री शाह को घेरा है। सिब्बल ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "एंजेल चकमा की हत्या नफरत भरे अपराध, कट्टरता और सरकार में बैठे हमारे नेताओं की चुप्पी का चौंकाने वाला उदाहरण है, जो इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और ऐसे में इस अपराध में भागीदार हैं। प्रिय अमित शाह जी, नफरत भरे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाएं।"

एंजेल को न्याय दिलाने की मांग हुई तेज़

एंजेल की हत्या के बाद एक ओर उसके परिवार में शोक का माहौल है, वहीं दूसरी ओर देशभर में आक्रोश का माहौल है और उसे न्याय दिलाने की मांग तेज़ हो गई है। त्रिपुरा समेत कई जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एंजेल को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि एंजेल के पिता बीएसएफ जवान है।

पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 25 वर्षीय अविनाश नेगी, 25 वर्षीय सुमित कुमार और 21 वर्षीय सूरज ख्वास जो मणिपुर से हैं। इन तीनों के साथ 18 वर्षीय शौर्य राजपूत और 18 वर्षीय आयुष बडोनी भी शामिल हैं। शौर्य और आयुष को नाबालिग मानते हुए बाल सुधार गृह भेजा गया है। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी जो नेपाली नागरिक है, फरार हो गया है। यज्ञ की तलाश में पुलिस नेपाल पहुंची है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।

Updated on:

29 Dec 2025 01:40 pm

Published on:

29 Dec 2025 01:33 pm

एंजेल चकमा की हत्या पर कपिल सिब्बल ने अमित शाह को घेरा, गृह मंत्री से कहा…

