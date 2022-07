कारगिल युद्ध के 23 साल बाद प्वाइंट 5140 पहाड़ी का बदला गया नाम, अब इस नाम से जानी जाएगी ये पहाड़ी

पाकिस्तान ने कारगिल की ऊँची पहाडि़यों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय को जल्द पूरा करने में इसी प्वॉइंट 5140 ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।

कारगिल युद्ध को 23 साल बीत चुके हैं। इस युद्ध के दौरान हमारे वीर जवानों ने 'ऑपरेशन विजय' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और 26 जुलाई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर की प्वॉइंट 5140 पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। भारत के बहादुर जवानों की इसी जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस युद्ध के दौरान बोफोर्स जैसी तोप और गनर्स की अहम भूमिका की याद में 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर अब 'गन हिल' कर दिया गया है।

Kargil war: Point 5140 named as 'Gun Hill' to honour supreme sacrifice of gunners in 'Operation Vijay'