रोज शाम सात बजते ही गांव में बंद हो जाते हैं टीवी-मोबाइल, जानें क्यों ग्रामीणों ने उठाया यह कदम

बच्चों को मोबाइल की लत दूर करने, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराने और परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से कर्नाटक के बेलगावी जिले के हलगा गांव में ग्राम पंचायत ने अनूठा निर्णय लिया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गांववासियों से अपील की है कि बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी, मोबाइल फोन और अन्य सभी डिजिटल स्क्रीन बंद रखी जाए। गांव में प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे ‘स्क्रीन ब्लैकआउट’ रहता है। हर शाम 7 बजे सायरन बजाकर संकेत दिया जाता है, ताकि तय समय पर सभी स्क्रीन बंद कर सकें और छात्रों को शांत व अनुकूल अध्ययन वातावरण मिल सके।