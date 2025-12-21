21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रोज शाम सात बजते ही गांव में बंद हो जाते हैं टीवी-मोबाइल, जानें क्यों ग्रामीणों ने उठाया यह कदम

कर्नाटक के बेलगावी जिले के हलगा गांव में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाने और परिवारिक संवाद को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत ने अनूठा कदम उठाया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हर दिन शाम 7 से 9 बजे ‘स्क्रीन ब्लैकआउट’ लागू रहेगा, जिसमें सभी टीवी, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन बंद रखी जाएंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

AI

प्रतीकात्मक तस्वीर -AI

बच्चों को मोबाइल की लत दूर करने, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराने और परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से कर्नाटक के बेलगावी जिले के हलगा गांव में ग्राम पंचायत ने अनूठा निर्णय लिया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गांववासियों से अपील की है कि बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी, मोबाइल फोन और अन्य सभी डिजिटल स्क्रीन बंद रखी जाए। गांव में प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे ‘स्क्रीन ब्लैकआउट’ रहता है। हर शाम 7 बजे सायरन बजाकर संकेत दिया जाता है, ताकि तय समय पर सभी स्क्रीन बंद कर सकें और छात्रों को शांत व अनुकूल अध्ययन वातावरण मिल सके।

महाराष्ट्र के गांव से मिली प्रेरणा

पंचायत सदस्यों के अनुसार यह पहल महाराष्ट्र के सांगली जिले के पास स्थित अग्रण धुल गांव के सफल प्रयोग से प्रेरित है, जहां स्क्रीन बंद रखने के सामूहिक निर्णय से छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार देखा गया था।

घर-घर जाकर होगी समझाइश

ग्राम पंचायत सदस्य और स्थानीय शिक्षक घर-घर जाकर अभिभावकों को इस पहल का महत्व समझाते हैं। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि इस दो घंटे की अवधि में बच्चों के साथ समय बिताएं और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। पंचायत के अनुसार यह केवल नियम नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग पर आधारित अभियान है। पूरे गांव के सहयोग से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रयोग सफल रहा, तो बेलगावी जिले के अन्य गांवों में भी लागू किया जाएगा।

पूरे गांव के 1,452 घर अभियान में साथ

हलगा गांव में 1,452 घर हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी गजपति ने बताया कि गांववासियों से मोबाइल फोन और टीवी का उपयोग बंद करने का अनुरोध किया गया था, जिसे सभी ने स्वीकार किया है। गांव के निंगप्पा कलिंगा ने कहा कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने और परिवार में आपसी बातचीत बढ़ाने के लिए वे इस फैसले का समर्थन करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 04:02 am

Published on:

21 Dec 2025 04:01 am

Hindi News / National News / रोज शाम सात बजते ही गांव में बंद हो जाते हैं टीवी-मोबाइल, जानें क्यों ग्रामीणों ने उठाया यह कदम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.