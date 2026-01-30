कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया केस, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को बताया था स्कैमर

बीजेपी लंबे समय से सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। हाल ही में पार्टी ने जस्टिस वीरप्पा की उस टिप्पणी का हवाला दिया था, जिसमें कर्नाटक में 63 प्रतिशत भ्रष्टाचार का दावा किया गया था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस के लिए चुनावी फंड जुटाने का एटीएम बन गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सवाल उठाया कि अब सरकार अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए कौन सी जांच एजेंसी बनाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष तथ्य तोड़ मरोड़ कर अपनी पिछली सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।