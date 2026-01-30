30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया केस, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को बताया था स्कैमर

कर्नाटक बीजेपी के एक्स अकाउंट पर कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ की गई पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इसे छवि खराब करने वाला बताया है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों पर कायम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 30, 2026

CM Siddaramaiah and Deputy CM Shivakumar

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार (फोटो- एएनआई)

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है और इस बार वजह सोशल मीडिया पोस्ट बना है। राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ही जारी था, लेकिन अब यह मामला कानूनी दायरे में पहुंच गया है। कर्नाटक बीजेपी के एक्स अकाउंट पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिससे राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

विवादित पोस्ट और आरोप

कर्नाटक बीजेपी के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा की गई थी, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रियों की तस्वीर लगाकर उन्हें “स्कैम लॉर्ड” बताया गया। पोस्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक को दिन रात लूटने वाला एक “स्कैम एम्पायर” चला रही है। इस पोस्ट में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिन्हें कांग्रेस ने अपमानजनक और भ्रामक करार दिया।

कांग्रेस की शिकायत और पुलिस कार्रवाई

इस पोस्ट के खिलाफ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी का यह पोस्ट कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने वाला है और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायत प्राप्त कर ली गई है और उसकी रसीद भी जारी कर दी गई है, जबकि मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासी संग्राम

बीजेपी लंबे समय से सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। हाल ही में पार्टी ने जस्टिस वीरप्पा की उस टिप्पणी का हवाला दिया था, जिसमें कर्नाटक में 63 प्रतिशत भ्रष्टाचार का दावा किया गया था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस के लिए चुनावी फंड जुटाने का एटीएम बन गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सवाल उठाया कि अब सरकार अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए कौन सी जांच एजेंसी बनाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष तथ्य तोड़ मरोड़ कर अपनी पिछली सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 11:56 am

Published on:

30 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / National News / कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया केस, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को बताया था स्कैमर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.