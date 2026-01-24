24 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

पोस्टर को लेकर महिला सरकारी अफसर को गाली देने का मामला, कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता पर लिया कड़ा एक्शन

कर्नाटक कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने पूर्व विधायक उम्मीदवार राजीव गौड़ा को सस्पेंड कर दिया। सिडलघट्टा सीएमसी कमिश्नर अमृता गौड़ा को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की। यह घटना कांग्रेस की महिला सुरक्षा और अनुशासन की नीति को दर्शाती है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 24, 2026

congress flag

Congress (फोटो-सोशल मीडिया)

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जहां महिला सरकारी अफसर को गाली देने के मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता पर कड़ी कार्रवाई हुई है। पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

कांग्रेस ने शुक्रवार को 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने सिडलघट्टा उम्मीदवार राजीव गौड़ा को सस्पेंड कर दिया है। जिन्होंने सिडलघट्टा सिटी म्युनिसिपल काउंसिल (CMC) कमिश्नर अमृता गौड़ा को जान से मारने की धमकी दी थी।

गौड़ा के खिलाफ शुरू की गई थी कार्रवाई

पार्टी की अनुशासन समिति के प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान और संयोजक निवेदिता अल्वा ने कहा कि वे इस घटना की गंभीरता से सहमत हैं।

उन्होंने बताया कि गौड़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। उन्हें फोन पर अमृता को गाली देने के मामले में शो कॉज नोटिस भेजा गया था। जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि जब से यह मामला सामने आया है, गौड़ा फरार हैं और पुलिस ने 14 जनवरी को उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया।

आरोप है कि कांग्रेस नेता ने अमृता को उन बैनरों को हटाने के लिए गाली दी थी, जो उन्होंने आवास मंत्री जमीर अहमद खान के बेटे जैद खान की कन्नड़ फिल्म 'कल्ट' को प्रमोट करने के लिए लगाए थे। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी।

विपक्ष ने जमकर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेंगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। BJP और JDS ने गौड़ा के व्यवहार के लिए उनकी आलोचना की और कांग्रेस पर कार्रवाई न करने के लिए भी निशाना साधा।

परिषद में विपक्ष के नेता चालवड़ी नारायणस्वामी ने गौड़ा पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। उधर, जिला जज ने शनिवार को जमानत याचिका पर आदेश के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।

