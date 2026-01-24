पोस्टर को लेकर महिला सरकारी अफसर को गाली देने का मामला, कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता पर लिया कड़ा एक्शन

आरोप है कि कांग्रेस नेता ने अमृता को उन बैनरों को हटाने के लिए गाली दी थी, जो उन्होंने आवास मंत्री जमीर अहमद खान के बेटे जैद खान की कन्नड़ फिल्म 'कल्ट' को प्रमोट करने के लिए लगाए थे। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी।