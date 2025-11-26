5-6 लोगों के सामने हुई थी ‘सीक्रेट डील’, क्या अपने ही दांव में फंस गई कांग्रेस? 2 नेताओं की लड़ाई में आया नया मोड़!

कांग्रेस में उपजे इस संकट की जड़ें 2023 विधानसभा चुनावों के बाद उन दिनों में गहरी हुई, जब शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धरामय्या और शिवकुमार के बीच गतिरोध दूर करने के लिए कई दौर की बैठकें की। तब शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में कर्नाटक नेतृत्व को लेकर सीक्रेट डील हुई थी।