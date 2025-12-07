एंकर सुधीर चौधरी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान HC की टिप्पणी, ‘हम भारतीय की मानसिकता…’

वहीं, बहस के दौरान जस्टिस अरुण कुमार ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या आजतक की रिपोर्ट में सच में ऐसा कोई तथ्यात्मक झूठ था? क्या रिपोर्ट में यह था कि यह योजना केवल एक ही समुदाय को लाभ पहुंचाकर हिंदुओं को वंचित कर रही है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि शो में मुस्लिम समुदाय का दानवीकरण किया गया और उनके खिलाफ घृणा फैलाई गई। इस पर जस्टिस अरुण ने कहा कि राज्य और शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाते कि रिपोर्ट में स्पष्ट झूठ कहा गया था तो चैनल और एंकर को राहत मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी इस बात का दावा कर रहे हों कि यह भड़काऊ सामग्री है, लेकिन वह इसे साबित करने में सक्षम नहीं है कि कौन सा तथ्य झूठ है। इस मामले की सुनवाई अब 13 जनवरी 2026 को होगी।