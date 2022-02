Hijab Row: वकील का तर्क, हिजाब पर सवाल तो चूड़ी और क्रॉस को छूट क्यों? कल होगी अगली सुनवाई

हिजाब विवाद (Hijab Row) पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में चौथे दिन की सुनवाई पूरी हो गई है। मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को फिर से होगी। इससे पहले छात्राओं के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी जोरदार दलीलें रखीं और मांग की है कि सिर्फ आवश्यक धार्मिक प्रथा के पैमाने पर इसे न तौलकर, विश्वास को देखना चाहिए।

Karnataka High Court Hearing will be held Tomorrow on Hijab row