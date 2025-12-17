24 फोन, 11 सिम और 366 ग्राम गांजा: कर्नाटक की जेलों में कैदियों के पास मिला प्रतिबंधित सामान

कर्नाटक की जेलों में कैदियों के पास मोबाइल और टीवी जैसी सुविधाएं मौजूद होने की खबर हाल ही में सामने आई थी। इसके अलावा कई वीडियो भी सामने आए थे जिनमें कैदियों को जेल में दारू पार्टी करते हुए देखा गया था। इस मामले के सामने आने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए 36 घंटों में राज्य की कई जेलों में छापेमारी की गई है। उस दौरान कैदियों के पास से कई मोबाइल फोन, खतरनाक हथियार और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) बरामद किए गए हैं।