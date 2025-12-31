कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, नए साल में नशे में धुत लोगों को घर पहुंचाने की मिलेगी सुविधा

कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार नए साल 2026 के जश्न के दौरान नशे में धुत लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएगी। विशेष रूप से उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो चलने में असमर्थ या बेहोशी की स्थिति में हों। डॉ. परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, “हम सभी को घर नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो लोग अत्यधिक नशे में हैं या असमर्थ हैं, उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। राज्य में 15 विशेष केंद्र तैयार किए गए हैं, जहां नशा उतरने तक आराम करने की सुविधा होगी और उसके बाद उन्हें उनके घर भेजा जाएगा।”