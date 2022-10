Karnataka News: BJP के मंत्री वी सोमन्ना ने मंच पर महिला को जड़ा थप्पड़, फिर भी आशीर्वाद के लिए महिला ने छुए पैर

कर्नाटक के बीजेपी सरकार में मंत्री वी सोमन्ना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में मंत्री एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला अपनी किसी समस्या को लेकर नेताजी से बात करना चाहती थी, इसी दौरान मंत्री ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया।

BJP minister Somanna slaps woman at an event to distribute land title deeds in Chamarajanagar