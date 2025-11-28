‘अगर पार्टी मुख्यमंत्री बदलती है तो…’, कांग्रेस प्रदेश में गृह मंत्रालय संभाल रहे कद्दावर नेता ने दे दिया बड़ा बयान

वहीं, शिवकुमार ने कहा कि अगर हाईकमान बुलाता है तो वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ दिल्ली जाएंगे। खबर है कि वह पार्टी नेताओं को 2023 में पार्टी के सत्ता में आने पर हुए पावर-शेयरिंग समझौते के बारे में याद दिलाना चाहते हैं, जिसके तहत सिद्धारमैया को ढाई साल बाद पद सौंपना था। सिद्धारमैया ने भी कहा कि वह पार्टी के सभी फैसले पर सहमत होंगे।