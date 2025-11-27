अब कांग्रेस में मच सकता है बवाल! DK शिवकुमार के समर्थन में इस मठ ने दे दिया अल्टीमेटम, क्या करेंगे राहुल गांधी?

डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में वोक्कालिगा समुदाय को लिंगायत के बाद दूसरा किंगमेकर माना जाता है। राज्य की कुल आबादी में वोक्कालिगा की लगभग 16 फीसदी हिस्सेदारी है। पुराने मैसूर क्षेत्र (दक्षिण कर्नाटक) के 10-12 जिलों में वोक्कालिग्गा बहुत प्रभावी हैं। ऐसे में डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी विकल्प हो जाते हैं। क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा समुदाय लिंगायत का झुकाव परंपरागत रूप से बीजेपी की तरफ रहा है। कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय के अब तक 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं।